Коротина (?Прибыткова) Евдокия Давыдова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Давыд
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Аграфена Васильевна
Отец ребёнка: Коротин Василий Макарович
ЦГАСО ф.150 оп.1 д.175 и д.169 РС 1858 Новотроицкая волость Новоузенского уезда
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Коротин Василий Макарович
Рождение ребёнка
10.08.1860
Отец ребёнка: Коротин Василий Макарович
ГАСО Ф. 637 оп.1 д. 1251 МК сельца Дмитриевского, Крепости Узень и Новоузенска 1860
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина Васильева
Отец ребёнка: Коротин Василий Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно