Коротина (?Прибыткова) Евдокия Давыдова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротина (?Прибыткова) Евдокия Давыдова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Давыд

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Аграфена Васильевна

Отец ребёнка: Коротин Василий Макарович

ЦГАСО ф.150 оп.1 д.175 и д.169 РС 1858 Новотроицкая волость Новоузенского уезда
Рождение ребёнка
1858

Сын: Коротин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Коротин Василий Макарович

Крепость Узень, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.08.1860

Сын: Коротин Андрей Васильев

Отец ребёнка: Коротин Василий Макарович

Крепость Узень, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО Ф. 637 оп.1 д. 1251 МК сельца Дмитриевского, Крепости Узень и Новоузенска 1860
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина Васильева

Отец ребёнка: Коротин Василий Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротин Василий Макарович

Смерть
Неизвестно
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