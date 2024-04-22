Маркин Дмитрий Петрович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Маркин Петр
Год рассчитан минус 34 года, как указано в метрике о свадьбе в 1906 году
Бракосочетание
03.02.1906
Жена: Маркина Агафья Егоровна
Есть метрика. Жених 34 года 1ый брак, невеста 19 лет девица 1ый брак. Свидетели Иван Григорьевич Маркий
Смерть
Неизвестно