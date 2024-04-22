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Маркин Дмитрий Петрович

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Маркин Петр

Мать: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Год рассчитан минус 34 года, как указано в метрике о свадьбе в 1906 году
Бракосочетание
03.02.1906

Жена: Маркина Агафья Егоровна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика. Жених 34 года 1ый брак, невеста 19 лет девица 1ый брак. Свидетели Иван Григорьевич Маркий
Смерть
Неизвестно
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