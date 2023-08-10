Колягина (Горевалова) Варвара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Горевалов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вишнякова (Колягина) Мария Романовна
Отец ребёнка: Колягин Роман Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Колягин Роман Акимович
Бракосочетание
19.11.1929
Бреславка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.08.1933
Сын: Колягин Николай Романович
Отец ребёнка: Колягин Роман Акимович
Смерть
2010