Колягина (Горевалова) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колягина (Горевалова) Варвара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Горевалов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вишнякова (Колягина) Мария Романовна

Отец ребёнка: Колягин Роман Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колягин Михаил Романович

Отец ребёнка: Колягин Роман Акимович

Бракосочетание
19.11.1929

Муж: Колягин Роман Акимович

Бреславка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.08.1933

Сын: Колягин Николай Романович

Отец ребёнка: Колягин Роман Акимович

Смерть
2010

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