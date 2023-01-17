Легович (Шульга) Наталья Владимировна
Место рождения
Дата рождения13.05.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.11.2010
Рождение ребёнка
26.08.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Легович Антон Леонидович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область