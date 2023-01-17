Легович (Шульга) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легович (Шульга) Наталья Владимировна

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Место рождения

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область

Дата рождения

13.05.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1988 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Бракосочетание
20.11.2010

Муж: Легович Антон Леонидович

Рождение ребёнка
26.08.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Легович Антон Леонидович

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
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