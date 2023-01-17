Елмет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елмет

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Место рождения

Тегешево, Урмарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1682 г.р.

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тегешево, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1682

Сын: Яким

Мать ребёнка: не указана

Тегешево, Урмарский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно
Тегешево, Урмарский район, Чувашская Республика
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