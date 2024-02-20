Макмак, Думбур (Яйло) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макмак, Думбур (Яйло) Елизавета

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Место рождения

Малоянисоль, Україна

Дата рождения

10.12.1898

Дата смерти

10.09.1980

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1898

Отец: Яйло (вершина) Савва

Мать: ?

Малоянисоль, Україна
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Макмак Петр

Малоянисоль, Україна
Рождение ребёнка
19.04.1927

Сын: Макмак Мина (Михаил)

Отец ребёнка: Макмак Петр

УССР Донецкая / Сталинская / обл , Володарский р-н с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
Около 1944

Сын: Думбур Антон

Отец ребёнка: Думбур Харлампий (Ламбос Хараламбо) (Ламбос, Хараламбо)

Малая Янисала
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Думбур Харлампий (Ламбос Хараламбо) (Ламбос, Хараламбо)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макмак Петр

Смерть
10.09.1980
Куйбышево
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