Макмак, Думбур (Яйло) Елизавета
Место рожденияМалоянисоль, Україна
Дата рождения10.12.1898
Дата смерти10.09.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1898
Отец: Яйло (вершина) Савва
Мать: ?
Малоянисоль, Україна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Макмак Петр
Малоянисоль, Україна
Рождение ребёнка
19.04.1927
Сын: Макмак Мина (Михаил)
Отец ребёнка: Макмак Петр
УССР Донецкая / Сталинская / обл , Володарский р-н с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
Около 1944
Сын: Думбур Антон
Отец ребёнка: Думбур Харлампий (Ламбос Хараламбо) (Ламбос, Хараламбо)
Малая Янисала
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макмак Петр
Смерть
10.09.1980
Куйбышево