Мезрин Митрофан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезрин Митрофан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Мезрин Аникон (Калинович)

Мать: Мезрина (Городилова) Устинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезрина (Ермакова) Настасья

Рождение ребёнка
1745

Сын: Мезрин Исаак

Мать ребёнка: Мезрина (Ермакова) Настасья

Рождение ребёнка
1750

Сын: Мезрин Артемей

Мать ребёнка: Мезрина (Ермакова) Настасья

Рождение ребёнка
1754

Сын: Мезрин Денисий

Мать ребёнка: Мезрина (Ермакова) Настасья

Смерть
Неизвестно

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