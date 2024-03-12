Мезрин Митрофан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1745
Сын: Мезрин Исаак
Мать ребёнка: Мезрина (Ермакова) Настасья
Рождение ребёнка
1750
Сын: Мезрин Артемей
Мать ребёнка: Мезрина (Ермакова) Настасья
Рождение ребёнка
1754
Сын: Мезрин Денисий
Мать ребёнка: Мезрина (Ермакова) Настасья
Смерть
Неизвестно