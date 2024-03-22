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Винокуров Григорий Афанасьевич

Место рождения

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1878 ст.

Дата смерти

20.06.1961

Пол

Мужской

Добавил:

SG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: Винокуров Афанасий Исаакиевич

Мать: Винокурова Матрона Евграфовна

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
30.04.1906 ст.

Жена: Винокурова Арина Пименовна

Спас-Шелутино, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.01.1907 ст.

Сын: Винокуров Афанасий Григорьевич

Мать ребёнка: Винокурова Арина Пименовна

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
26.10.1908 ст.

Сын: Винокуров Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Винокурова Арина Пименовна

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.02.1913 ст.

Дочь: Изилаева Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Винокурова Арина Пименовна

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
11.03.1915 ст.

Дочь: Винокурова Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Винокурова Арина Пименовна

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
20.06.1961
Кырпы, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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