Винокуров Григорий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1878 ст.
Дата смерти20.06.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.
Бракосочетание
30.04.1906 ст.
Спас-Шелутино, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.01.1907 ст.
Сын: Винокуров Афанасий Григорьевич
Мать ребёнка: Винокурова Арина Пименовна
Рождение ребёнка
26.10.1908 ст.
Сын: Винокуров Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Винокурова Арина Пименовна
Рождение ребёнка
02.02.1913 ст.
Дочь: Изилаева Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Винокурова Арина Пименовна
Рождение ребёнка
11.03.1915 ст.
Дочь: Винокурова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Винокурова Арина Пименовна
Смерть
20.06.1961
Кырпы, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан