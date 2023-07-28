Хвостиков Иван Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1869
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1892
Дочь: Хвостикова Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Хвостикова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
06.09.1908
Мать ребёнка: Хвостикова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
12.?.1911
Сын: Хвостиков Авксентий Иванович
Мать ребёнка: Хвостикова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
13.10.1914
Дочь: Хвостикова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Хвостикова Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно