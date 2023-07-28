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Хвостиков Иван Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1869

Отец: Хвостиков Константин Семёнович

Мать: Хвостикова Агафья Денисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хвостикова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
25.04.1892

Дочь: Хвостикова Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Хвостикова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
06.09.1908

Сын: Хвостиков Иван Иванович

Мать ребёнка: Хвостикова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
12.?.1911

Сын: Хвостиков Авксентий Иванович

Мать ребёнка: Хвостикова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
13.10.1914

Дочь: Хвостикова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Хвостикова Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно

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