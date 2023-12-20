Николайчук (Сарапулова) Юлия Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1991
Рождение ребёнка
16.12.2011
Дочь: Николайчук Маргарита Игоревна
Отец ребёнка: Николайчук Егор Андреевич
Рождение ребёнка
22.11.2015
Дочь: Николайчук Софья Егоровна
Отец ребёнка: Николайчук Егор Андреевич
Рождение ребёнка
24.08.2020
Сын: Николайчук Николай Егорович
Отец ребёнка: Николайчук Егор Андреевич