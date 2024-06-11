Мелкозеров Павел Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
по данным сайта «Память народа» https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero75284002/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%26... Показать все
Смерть
Неизвестно