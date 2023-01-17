Лопанов Владимир Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопанов Владимир Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1895 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1911

Дочь: Пераскева Владимировна

Мать ребёнка: Лопанова Пелагея Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопанова Пелагея Карповна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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