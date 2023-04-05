Княжева Авдотья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Княжева Авдотья Федоровна

Место рождения

Керенск

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Керенск
Рождение ребёнка
1759

Сын: Княжев Федор Карпович

Отец ребёнка: Княжев Карп Анисимович

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Домна Карповна

Отец ребёнка: Княжев Карп Анисимович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Княжев Зиновий Карпович

Отец ребёнка: Княжев Карп Анисимович

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Дарья Карповна

Отец ребёнка: Княжев Карп Анисимович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Княжев Тимофей Карпович

Отец ребёнка: Княжев Карп Анисимович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Агафья Карповна

Отец ребёнка: Княжев Карп Анисимович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Княжев Никифор Карпович

Отец ребёнка: Княжев Карп Анисимович

Смерть
Неизвестно
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