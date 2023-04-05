Княжева Авдотья Федоровна
Место рожденияКеренск
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Княжев Карп Анисимович
Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Домна Карповна
Отец ребёнка: Княжев Карп Анисимович
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Княжев Карп Анисимович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Дарья Карповна
Отец ребёнка: Княжев Карп Анисимович
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Княжев Карп Анисимович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Агафья Карповна
Отец ребёнка: Княжев Карп Анисимович
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Княжев Карп Анисимович
Смерть
Неизвестно