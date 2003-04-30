Кудряшов Виталий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшов Виталий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1942 г.р.

Дети

1966 г.р.
Скрыто настройками приватности
1979 г.р.

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1966

Дочь: Ольга Витальевна

Мать ребёнка: Кудряшова Альбина Алексеевна

Рождение ребёнка
12.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудряшова Альбина Алексеевна

Рождение ребёнка
17.11.1979

Сын: Кудряшов Виталий Витальевич

Мать ребёнка: Кудряшова Альбина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудряшова Альбина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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