Кудряшов Виталий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1966
Дочь: Ольга Витальевна
Мать ребёнка: Кудряшова Альбина Алексеевна
Рождение ребёнка
12.05.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кудряшова Альбина Алексеевна
Рождение ребёнка
17.11.1979
Сын: Кудряшов Виталий Витальевич
Мать ребёнка: Кудряшова Альбина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно