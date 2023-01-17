Иван Петрович
Место рожденияРыбинский уезд, Ярославская губерния
Дата рожденияВычислено 1740
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1770
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Анна Тихоновна
Мархачево, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Тихоновна