Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Петрович

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Место рождения

Рыбинский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

Вычислено 1740

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1743 г.р.

Дети

Вычислено 1770 г.р.

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1770

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Анна Тихоновна

Мархачево, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Тихоновна

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