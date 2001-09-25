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Романов Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1922

Дата смерти

25.09.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

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1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова (Прохорова) Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
24.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова (Прохорова) Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
30.04.1949

Сын: Романов Николай Иванович

Мать ребёнка: Романова (Прохорова) Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
20.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова (Прохорова) Анастасия Васильевна

Смерть
25.09.2001

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