Романов Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1922
Дата смерти25.09.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова (Прохорова) Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
30.04.1949
Мать ребёнка: Романова (Прохорова) Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
20.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова (Прохорова) Анастасия Васильевна
Смерть
25.09.2001