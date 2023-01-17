Ермилова (Никитина) Агафья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1863 ст.
Дата смерти11.12.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1863 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.07.1888 ст.
Рождение ребёнка
04.03.1889 ст.
Отец ребёнка: Ермилов Кузьма Пудович
Рождение ребёнка
16.02.1890 ст.
Дочь: Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Ермилов Кузьма Пудович
Рождение ребёнка
13.09.1891 ст.
Дочь: Надежда Кузьминична
Отец ребёнка: Ермилов Кузьма Пудович
Рождение ребёнка
Вычислено 1893 ст.
Отец ребёнка: Ермилов Кузьма Пудович
Рождение ребёнка
01.03.1895 ст.
Отец ребёнка: Ермилов Кузьма Пудович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.12.1920
Причина смерти: Восполение легких.