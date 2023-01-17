Ермилова (Никитина) Агафья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермилова (Никитина) Агафья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1863 ст.

Дата смерти

11.12.1920

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.07.1888 ст.

Муж: Ермилов Кузьма Пудович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
04.03.1889 ст.

Сын: Ермилов Герасим Кузьмич

Отец ребёнка: Ермилов Кузьма Пудович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
16.02.1890 ст.

Дочь: Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Ермилов Кузьма Пудович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
13.09.1891 ст.

Дочь: Надежда Кузьминична

Отец ребёнка: Ермилов Кузьма Пудович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1893 ст.

Сын: Ермилов Стефан Кузьмич

Отец ребёнка: Ермилов Кузьма Пудович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.03.1895 ст.

Сын: Ермилов Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Ермилов Кузьма Пудович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
11.12.1920
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Причина смерти: Восполение легких.
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