Мирасова (Хабибнасова) Альмира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирасова (Хабибнасова) Альмира

Место рождения

Башкортостан Стерлибашевский р\\н д. Айдарали.

Дата рождения

16.01.1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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