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Белоцерковский Александр Яковлевич
Белоцерковский Александр Яковлевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.01.1950
Пол
Мужской
Отец
Белоцерковский Яков Борисович
Мать
Устинова (Вержбовская-Пеклер) Мира Аркадьевна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
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ТУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
10.01.1950
Отец:
Белоцерковский Яков Борисович
Мать:
Устинова Мира Аркадьевна
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