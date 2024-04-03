Кириллов Николай Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1883 ст.
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1883 ст.
Отец: Кириллов Кирилл
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1919
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
25.09.1936
Бельдюгино, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1938