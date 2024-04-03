Кириллов Николай Кириллович 25.05.1883 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кириллов Николай Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1883 ст.

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
25.05.1883 ст.

Отец: Кириллов Кирилл

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириллова (Полякова) Прасковья Устиновна

Рождение ребёнка
13.04.1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кириллова (Полякова) Прасковья Устиновна

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кириллова (Полякова) Прасковья Устиновна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кириллова (Полякова) Прасковья Устиновна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кириллова (Полякова) Прасковья Устиновна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кириллова (Полякова) Прасковья Устиновна

Рождение ребёнка
25.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кириллова (Полякова) Прасковья Устиновна

Бельдюгино, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1938

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