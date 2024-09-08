(Тиунова) Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1913
Дата смерти03.07.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Давыдов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Давыдов Николай Николаевич
Смерть
03.07.1964