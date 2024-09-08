(Тиунова) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тиунова) Александра Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1913

Дата смерти

03.07.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давыдов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давыдов Николай Николаевич

Смерть
03.07.1964

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