Лохвицкий Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лохвицкий Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

04.03.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Лохвицкий Дмитрий

Мать: Лохвицкая N

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Шнитникова Лидия

Мать ребёнка: Лохвицкая Евфросинья

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лохвицкий Сергей

Мать ребёнка: Лохвицкая Евфросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гоби Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Лохвицкая Евфросинья

Российская империя
Смерть
04.03.1893
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Новодевичий монастырь
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