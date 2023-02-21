Лохвицкий Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти04.03.1893
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Лохвицкий Дмитрий
Мать: Лохвицкая N
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Шнитникова Лидия
Мать ребёнка: Лохвицкая Евфросинья
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лохвицкий Сергей
Мать ребёнка: Лохвицкая Евфросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гоби Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Лохвицкая Евфросинья
Российская империя
Смерть
04.03.1893
Похороны
Неизвестно
Новодевичий монастырь