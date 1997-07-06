Коноплев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1936

Дата смерти

06.07.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1936

Отец: Коноплев Иван Михайлович

Мать: Кожевникова Елизавета (И)осип(ф)овна

Рождение ребёнка
10.06.1956

Сын: Коноплев Генадий Николаевич

Мать ребёнка: Коноплева Клавдия

Рождение ребёнка
08.07.1958

Дочь: Чагина Галина Николаевна

Мать ребёнка: Коноплева Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коноплева Клавдия

Смерть
06.07.1997
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