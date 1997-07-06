Коноплев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1936
Дата смерти06.07.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1936
Рождение ребёнка
10.06.1956
Сын: Коноплев Генадий Николаевич
Мать ребёнка: Коноплева Клавдия
Рождение ребёнка
08.07.1958
Дочь: Чагина Галина Николаевна
Мать ребёнка: Коноплева Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коноплева Клавдия
Смерть
06.07.1997