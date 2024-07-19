Тихонов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихонов Николай

Тихонов Николай

Место рождения

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1848 ст.

Дата смерти

До 21.04.1888 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.

Отец: Иванов Тихон

Мать: Федотова Дарья

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
03.02.1869 ст.

Жена: Давыдова Федосья

Рождение ребёнка
1872 ст.

Сын: Николаев Михаил

Мать ребёнка: Давыдова Федосья

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.01.1873 ст.

Дочь: Николаева Татьяна

Мать ребёнка: Давыдова Федосья

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
21.09.1874 ст.

Дочь: Николаева Устинья

Мать ребёнка: Давыдова Федосья

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
06.12.1876 ст.

Сын: Николаев Павел

Мать ребёнка: Давыдова Федосья

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
30.08.1878 ст.

Дочь: Николаева Нимфодора

Мать ребёнка: Давыдова Федосья

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.10.1880 ст.

Дочь: Николаева Зиновия

Мать ребёнка: Давыдова Федосья

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
29.03.1882 ст.

Дочь: Николаева Мария

Мать ребёнка: Давыдова Федосья

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
19.12.1885 ст.

Сын: Николаев Азарий

Мать ребёнка: Давыдова Федосья

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
До 21.04.1888 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.