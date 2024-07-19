Тихонов Николай
Место рождения
Дата рождения1848 ст.
Дата смертиДо 21.04.1888 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.
Отец: Иванов Тихон
Мать: Федотова Дарья
Бракосочетание
03.02.1869 ст.
Жена: Давыдова Федосья
Рождение ребёнка
1872 ст.
Сын: Николаев Михаил
Мать ребёнка: Давыдова Федосья
Рождение ребёнка
01.01.1873 ст.
Дочь: Николаева Татьяна
Мать ребёнка: Давыдова Федосья
Рождение ребёнка
21.09.1874 ст.
Дочь: Николаева Устинья
Мать ребёнка: Давыдова Федосья
Рождение ребёнка
06.12.1876 ст.
Сын: Николаев Павел
Мать ребёнка: Давыдова Федосья
Рождение ребёнка
30.08.1878 ст.
Дочь: Николаева Нимфодора
Мать ребёнка: Давыдова Федосья
Рождение ребёнка
14.10.1880 ст.
Дочь: Николаева Зиновия
Мать ребёнка: Давыдова Федосья
Рождение ребёнка
29.03.1882 ст.
Дочь: Николаева Мария
Мать ребёнка: Давыдова Федосья
Рождение ребёнка
19.12.1885 ст.
Сын: Николаев Азарий
Мать ребёнка: Давыдова Федосья
Смерть
До 21.04.1888 ст.