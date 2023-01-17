Яковлев Аркадий Ефимович
Место рождения
Дата рождения16.08.1909 ст.
Дата смерти09.10.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1909 ст.
Отец: Яковлев Ефим Яковлевич
Рождение ребёнка
13.04.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яковлева Надежда Максимовна
Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.1938
Челябинск, Челябинский, Челябинская область