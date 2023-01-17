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Яковлев Аркадий Ефимович

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Место рождения

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

16.08.1909 ст.

Дата смерти

09.10.1938

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1909 ст.

Отец: Яковлев Ефим Яковлевич

Мать: Яковлева Евдокия Ивановна

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева Надежда Максимовна

Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Надежда Максимовна

Смерть
09.10.1938
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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