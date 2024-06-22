Усов Дмитрий Григорьевич
Место рожденияБубновский с/с
Дата рождения06.11.1935
Дата смерти2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1935
Бубновский с/с
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усова (Жупина) Любовь Константиновна
хутор Бубновский
Рождение ребёнка
14.12.1961
Мать ребёнка: Усова (Жупина) Любовь Константиновна
Рождение ребёнка
25.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усова (Жупина) Любовь Константиновна
хутор Бубновский
Смерть
2011