Усов Дмитрий Григорьевич 06.11.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усов Дмитрий Григорьевич

Место рождения

Бубновский с/с

Дата рождения

06.11.1935

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.
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Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1935

Отец: Усов Григорий Кузьмич

Мать: Усова (Белоусова) Татьяна Алексеевна

Бубновский с/с
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усова (Жупина) Любовь Константиновна

Рождение ребёнка
04.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усова (Жупина) Любовь Константиновна

хутор Бубновский
Рождение ребёнка
14.12.1961

Сын: Усов Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Усова (Жупина) Любовь Константиновна

Рождение ребёнка
25.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усова (Жупина) Любовь Константиновна

хутор Бубновский
Смерть
2011

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