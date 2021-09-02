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Фонкич Борис Львович

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Место рождения

Челябинск, Russia (Россия)

Дата рождения

25.02.1938

Дата смерти

02.09.2021

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1938

Отец: Фонкич Лев Самойлович

Мать: Фонкич Галина Григорьевна

Челябинск, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Образование
1961
Москва, город федерального значения Москва
Образовательное учреждение: Исторический факультет МГУ им. Ломоносова 1955–1961 – МГУ им. М.В. Ломоносова, Исторический факультет 1969 – кандидатская диссертация «Греческая кодикология (на материале р... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
доктор исторических наук, член-корреспондент Афинской академии, главный научный сотрудник, профессор
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.09.2021
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: рак
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