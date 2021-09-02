Фонкич Борис Львович
Место рожденияЧелябинск, Russia (Россия)
Дата рождения25.02.1938
Дата смерти02.09.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1938
Отец: Фонкич Лев Самойлович
Челябинск, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Образование
1961
Образовательное учреждение: Исторический факультет МГУ им. Ломоносова 1955–1961 – МГУ им. М.В. Ломоносова, Исторический факультет 1969 – кандидатская диссертация «Греческая кодикология (на материале р... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
доктор исторических наук, член-корреспондент Афинской академии, главный научный сотрудник, профессор
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
02.09.2021
Причина смерти: рак