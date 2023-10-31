Бронская (Озорнина) Татьяна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бронская (Озорнина) Татьяна Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1894 ст.

Муж: Бронский Николай Ксенофонтов

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Бронская Павла Николаевна

Отец ребёнка: Бронский Николай Ксенофонтов

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.03.1902 ст.

Сын: Бронский Иоанн Николаевич

Отец ребёнка: Бронский Николай Ксенофонтов

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Бронская Федосья Николаевна

Отец ребёнка: Бронский Николай Ксенофонтов

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Бронский Константин Николаевич

Отец ребёнка: Бронский Николай Ксенофонтов

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.05.1909 ст.

Сын: Бронский Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Бронский Николай Ксенофонтов

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.08.1912

Сын: Бронский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Бронский Николай Ксенофонтов

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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