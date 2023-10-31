Бронская (Озорнина) Татьяна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.02.1894 ст.
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Бронская Павла Николаевна
Отец ребёнка: Бронский Николай Ксенофонтов
Рождение ребёнка
27.03.1902 ст.
Сын: Бронский Иоанн Николаевич
Отец ребёнка: Бронский Николай Ксенофонтов
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Бронская Федосья Николаевна
Отец ребёнка: Бронский Николай Ксенофонтов
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Бронский Константин Николаевич
Отец ребёнка: Бронский Николай Ксенофонтов
Рождение ребёнка
30.05.1909 ст.
Сын: Бронский Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Бронский Николай Ксенофонтов
Рождение ребёнка
24.08.1912
Сын: Бронский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Бронский Николай Ксенофонтов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно