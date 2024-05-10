Тимофей Степанов
Место рожденияМосковская губ., Дмитровский уезд, Озерецкая вол., дер. Ворохобино
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиМежду 1840 и 1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Степан Кириллов
Мать: Анна Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
26.01.1795
Жена: Ксения Степанова
Рождение ребёнка
Около ?.11.1805 ст.
Сын: Дерюгин Дмитрий Тимофеевич
Мать ребёнка: Ксения Степанова
Ворохобино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
Между 1840 и 1847