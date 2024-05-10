Тимофей Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Степанов

Место рождения

Московская губ., Дмитровский уезд, Озерецкая вол., дер. Ворохобино

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Между 1840 и 1847

Пол

Мужской

Отец

Около 1746 г.р.

Мать

Около 1756 г.р.

Жена

Около 1777 г.р.

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Степан Кириллов

Мать: Анна Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
26.01.1795

Жена: Ксения Степанова

Рождение ребёнка
Около ?.11.1805 ст.

Сын: Дерюгин Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: Ксения Степанова

Ворохобино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
Между 1840 и 1847

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