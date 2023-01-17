Куранов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения03.11.1907 ст.
Дата смерти19.06.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
03.11.1907 ст.
Отец: Куранов Иван Петрович
Восприемники: казак Егор Васильевич Куранов и мещанка Екатерина Петровна Бутырина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-59 файл 71 номер 186
Смерть
19.06.1908 ст.
Умер от воспаления желудка в возрасте 7 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-64 файл 24 номер 58