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Куранов Николай Иванович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

03.11.1907 ст.

Дата смерти

19.06.1908 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1867 г.р.

Мать

Вычислено 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1907 ст.

Отец: Куранов Иван Петрович

Мать: Куранова Зиновия Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Егор Васильевич Куранов и мещанка Екатерина Петровна Бутырина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-59 файл 71 номер 186
Смерть
19.06.1908 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от воспаления желудка в возрасте 7 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-64 файл 24 номер 58
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