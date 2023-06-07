Матвей Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвей Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1768 г.р.

Мать

1767 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Алексей Прокофьев

Мать: Агафья Васильева

Смерть
Неизвестно
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