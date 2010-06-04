Мягкова-Хрисанова надежда егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягкова-Хрисанова надежда егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1949

Дата смерти

04.06.2010

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1949

Отец: Мягков Егор-Георгий Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.06.2010
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