Мягкова-Хрисанова надежда егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1949
Дата смерти04.06.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1949
Отец: Мягков Егор-Георгий Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.06.2010