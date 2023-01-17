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Мешков Ферапонт Григорьев

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Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Григорий Егоров

Мать: Устинья Кузьмина

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
1874

Жена: Акилина Иванова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Евдокия Ферапонтова

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
07.01.1878

Сын: Мешков Иван Ферапонтов

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Агриппина Ферапонтова

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
28.04.1883

Сын: Мешков Максим Ферапонтов

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
02.01.1886

Дочь: Татьяна Ферапонтова

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
06.02.1891

Сын: Мешков Ферапонт Ферапонтов

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
04.06.1892

Сын: Мешков Федор Ферапонтов

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Васса Ферапонтова

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Елизавета Ферапонтова

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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