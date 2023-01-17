Мешков Ферапонт Григорьев
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Григорий Егоров
Мать: Устинья Кузьмина
Бракосочетание
1874
Жена: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Евдокия Ферапонтова
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
07.01.1878
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Агриппина Ферапонтова
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
28.04.1883
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
02.01.1886
Дочь: Татьяна Ферапонтова
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
06.02.1891
Сын: Мешков Ферапонт Ферапонтов
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
04.06.1892
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Васса Ферапонтова
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Елизавета Ферапонтова
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Смерть
Неизвестно