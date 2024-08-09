Синельников Андрей Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1923
Дочь: Сталькова (Синельникова) Елена Андреевна
Мать ребёнка: Федотова (Юрина) Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
09.02.1926
Дочь: Синельникова Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Федотова (Юрина) Анна Григорьевна
Смерть
Неизвестно