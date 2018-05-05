Борисов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисов Николай Иванович

Борисов Николай Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1946

Дочь: Евсеева Алла Николаевна

Мать ребёнка: Борисова Антонина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Борисова Антонина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Антонина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close