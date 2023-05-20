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Липкина Марья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липкин Михайло Сергеевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Липкина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Липкин Михайло Сергеевич

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Липкина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Липкин Михайло Сергеевич

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Липкин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Липкин Михайло Сергеевич

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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