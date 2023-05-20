Липкина Марья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Липкина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Липкин Михайло Сергеевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Липкина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Липкин Михайло Сергеевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Липкин Михайло Сергеевич
Смерть
Неизвестно