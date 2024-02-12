Серопегина Клавдия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серопегина Клавдия Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1928

Дата смерти

09.06.1992

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1952

Дочь: Покатаева Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Серопегин Константин Васильевич

Рождение ребёнка
17.12.1956

Дочь: Федорова Любовь Константиновна

Отец ребёнка: Серопегин Константин Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серопегин Константин Васильевич

Смерть
09.06.1992
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