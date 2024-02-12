Серопегина Клавдия Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1928
Дата смерти09.06.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.04.1952
Дочь: Покатаева Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Серопегин Константин Васильевич
Рождение ребёнка
17.12.1956
Дочь: Федорова Любовь Константиновна
Отец ребёнка: Серопегин Константин Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.06.1992