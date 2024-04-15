Макаров Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Владимир Васильевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Макарова) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1912
Сын: Макаров Степан (Стефан) Васильевич
Мать ребёнка: ?
Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно