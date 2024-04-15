Макаров Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Владимир Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Макарова) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1912

Сын: Макаров Степан (Стефан) Васильевич

Мать ребёнка: ?

Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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