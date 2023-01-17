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Киселев Григорий Степанов

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Место рождения

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Киселев Степан

Мать: не указана

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Екатерина Григорьева

Мать ребёнка: Лукерья Трофимова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Агафья Григорьева

Мать ребёнка: Лукерья Трофимова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Киселев Тимофей Григорьев

Мать ребёнка: Лукерья Трофимова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Лукерья Трофимова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Лукерья Трофимова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Трофимова

Смерть
1831
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