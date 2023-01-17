Киселев Григорий Степанов
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Киселев Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Екатерина Григорьева
Мать ребёнка: Лукерья Трофимова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Агафья Григорьева
Мать ребёнка: Лукерья Трофимова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Киселев Тимофей Григорьев
Мать ребёнка: Лукерья Трофимова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Лукерья Трофимова
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Лукерья Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Трофимова
Смерть
1831