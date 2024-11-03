Салтыков Иван Матвеевич Около 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Салтыков Иван Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Салтыков Матвей Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1901 ст.

Жена: Салтыкова (Щербакова) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
?.12.1902

Сын: Салтыков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Салтыкова (Щербакова) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Салтыков Сергей Иванович

Мать ребёнка: Салтыкова (Щербакова) Александра Алексеевна

Торговцево, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
25.02.1915

Сын: Салтыков Николай Иванович

Мать ребёнка: Салтыкова (Щербакова) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
07.07.1921

Сын: Салтыков Петр Иванович

Мать ребёнка: Салтыкова (Щербакова) Александра Алексеевна

Торговцево, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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