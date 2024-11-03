Салтыков Иван Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Салтыков Матвей Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1901 ст.
Рождение ребёнка
?.12.1902
Сын: Салтыков Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Салтыкова (Щербакова) Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Салтыкова (Щербакова) Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
25.02.1915
Сын: Салтыков Николай Иванович
Мать ребёнка: Салтыкова (Щербакова) Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
07.07.1921
Мать ребёнка: Салтыкова (Щербакова) Александра Алексеевна
Смерть
Неизвестно