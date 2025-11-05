Гринева (Полетаева) Инга
женский, родилась 07.08.1973
ОтецПолетаев Алексей07.06.1950 г.р.
МатьПолетаева (Сергеева) ОльгаНеизвестно г.р.
Супруги
Гринев ДмитрийНеизвестно г.р.
Дети
(Гринева) Анастасия18.07.2002 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1973
Отец: Полетаев Алексей
Развод
Неизвестно
Муж: Гринев Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гринев Дмитрий
Рождение ребёнка
18.07.2002
Дочь: (Гринева) Анастасия
Отец ребёнка: Гринев Дмитрий