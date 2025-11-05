Гринева (Полетаева) Инга 07.08.1973 — найти родственников по фамилии на Familio

Гринева (Полетаева) Инга

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 07.08.1973

Отец
Полетаев Алексей07.06.1950 г.р.
Мать
Полетаева (Сергеева) ОльгаНеизвестно г.р.
Супруги
Гринев ДмитрийНеизвестно г.р.
Дети
(Гринева) Анастасия18.07.2002 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1973

Отец: Полетаев Алексей

Мать: Полетаева (Сергеева) Ольга

Развод
Неизвестно

Муж: Гринев Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гринев Дмитрий

Рождение ребёнка
18.07.2002

Дочь: (Гринева) Анастасия

Отец ребёнка: Гринев Дмитрий

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