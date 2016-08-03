Исакович (Мартусевич) Таиса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакович (Мартусевич) Таиса Николаевна

Место рождения

Смольяны, Оршанский район, Витебская область

Дата рождения

01.07.1931

Дата смерти

03.08.2016

Пол

Женский

Отец

Около 1893 г.р.

Мать

Муж

1922 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1931

Отец: Мартусевич Николай Стефанович

Мать: Мартусевич Мария Родионовна

Смольяны, Оршанский район, Витебская область
Бракосочетание
21.11.1951

Муж: Исакович Николай Ильич

Туминичи, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исакович Николай Ильич

Борейшево, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
01.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исакович Николай Ильич

Борейшево, Оршанский район, Витебская область
Смерть
03.08.2016
Дятлово, Оршанский район, Витебская область

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