Исакович (Мартусевич) Таиса Николаевна
Место рождения
Дата рождения01.07.1931
Дата смерти03.08.2016
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1931
Бракосочетание
21.11.1951
Туминичи, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исакович Николай Ильич
Рождение ребёнка
01.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исакович Николай Ильич
Смерть
03.08.2016
Дятлово, Оршанский район, Витебская область