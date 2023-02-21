(Сабурова) Не — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Сабурова) Не

(Сабурова) Не

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1798 г.р.
1811 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Неиз

Отец ребёнка: Сабурова Алек

Рождение ребёнка
17.11.1811

Дочь: Рукина Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Сабурова Алек

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабурова Алек

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