(Сабурова) Не
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Неиз
Отец ребёнка: Сабурова Алек
Рождение ребёнка
17.11.1811
Дочь: Рукина Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Сабурова Алек
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сабурова Алек