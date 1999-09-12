Тарасова (Костерина) Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1909
Дата смерти12.09.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1909
Отец: Костерин Андрей Иванович
Мать: Костерин ?
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Тарасова) Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Тарасов Федор Андреевич
Рождение ребёнка
02.09.1942
Сын: Тарасов Николай Федорович
Отец ребёнка: Тарасов Федор Андреевич
Смерть
12.09.1999
Лапшаур, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область