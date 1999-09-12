Тарасова (Костерина) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Костерина) Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1909

Дата смерти

12.09.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1909

Отец: Костерин Андрей Иванович

Мать: Костерин ?

Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Тарасова) Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Тарасов Федор Андреевич

Рождение ребёнка
02.09.1942

Сын: Тарасов Николай Федорович

Отец ребёнка: Тарасов Федор Андреевич

Смерть
12.09.1999
Лапшаур, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

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