Барабанова (Дмитриевич) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитриевич Петр Николаевич?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барабанова Ксения Аверьяновна
Отец ребёнка: Барабанов Аверьян Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барабанова Вера Аверьяновна
Отец ребёнка: Барабанов Аверьян Трофимович
Рождение ребёнка
19.10.1913
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барабанов Аверьян Трофимович
Рождение ребёнка
22.12.1914
Сын: Барабанов Яков Аверьянович
Отец ребёнка: Барабанов Аверьян Трофимович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Барабанов Петр Аверьянович
Отец ребёнка: Барабанов Аверьян Трофимович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Барабанов Василий Аверьянович
Отец ребёнка: Барабанов Аверьян Трофимович
Смерть
Неизвестно