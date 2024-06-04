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Широков Еремей (Еремка) Афонасьев

Место рождения

поч. на Пихтовом раменье Акинки Тебенькова, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: Широков Лука (Лучка) Деев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1671

Сын: Широков Сысой (Сысойко) Еремеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Широков Фома (Фомка) Еремеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Широков Семен (Сенка) Еремеев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1678

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