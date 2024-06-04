Широков Еремей (Еремка) Афонасьев
Место рожденияпоч. на Пихтовом раменье Акинки Тебенькова, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: Широков Лука (Лучка) Деев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1671
Сын: Широков Сысой (Сысойко) Еремеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1673
Сын: Широков Фома (Фомка) Еремеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1677
Сын: Широков Семен (Сенка) Еремеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1678