Худяков Пётр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худяков Пётр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1781 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1802 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1824 ст.

Сын: Худяков Полиевт Петрович

Мать ребёнка: Худякова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.

Сын: Худяков Игнатий Петрович

Мать ребёнка: Худякова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1834 ст.

Сын: Худяков Иван Петрович

Мать ребёнка: Худякова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1835

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Худякова Евдокия Васильевна

Рождение
Вычислено 1850 ст.

Отец: Худяков Иван Макарович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худякова Евдокия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Новотроицкое, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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