Худяков Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1824 ст.
Мать ребёнка: Худякова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.
Мать ребёнка: Худякова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1834 ст.
Мать ребёнка: Худякова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1835
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Худякова Евдокия Васильевна
Рождение
Вычислено 1850 ст.
Отец: Худяков Иван Макарович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новотроицкое, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно