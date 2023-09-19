Соколова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова ??? Александровна
Отец ребёнка: Соколов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Григорий Александрович
Отец ребёнка: Соколов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Александва Александровна
Отец ребёнка: Соколов Александр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно