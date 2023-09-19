Соколова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова ??? Александровна

Отец ребёнка: Соколов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Григорий Александрович

Отец ребёнка: Соколов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Александва Александровна

Отец ребёнка: Соколов Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Александр Григорьевич

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