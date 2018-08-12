Бердоусова Нина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.08.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1956
Дочь: Суржик Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Бердоусов Иван
Рождение ребёнка
15.07.1961
Сын: Бердоусов Сергей Иванович
Отец ребёнка: Бердоусов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бердоусова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Бердоусов Иван
Смерть
12.08.2018