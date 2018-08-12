Бердоусова Нина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБердоусова Нина Степановна

Бердоусова Нина Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.08.2018

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1956

Дочь: Суржик Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Бердоусов Иван

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.07.1961

Сын: Бердоусов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Бердоусов Иван

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бердоусова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Бердоусов Иван

Смерть
12.08.2018
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close