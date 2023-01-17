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Фоменко Аркадий Борисович

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Место рождения

Город Темиртау

Дата рождения

11.01.1968

Пол

Мужской

Добавил:

БФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1968

Отец: Фоменко Борис Александрович

Мать: Фоменко Вера Николаевна

Город Темиртау
Рождение ребёнка
25.06.2002

Сын: Фоменко Глеб Аркадьевич

Мать ребёнка: Фоменко Ирина Борисовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фоменко Ирина Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фоменко Ирина Борисовна

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