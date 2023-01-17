Фоменко Аркадий Борисович
Место рожденияГород Темиртау
Дата рождения11.01.1968
ПолМужской
Жена
Дети
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- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1968
Город Темиртау
Рождение ребёнка
25.06.2002
Мать ребёнка: Фоменко Ирина Борисовна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фоменко Ирина Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фоменко Ирина Борисовна